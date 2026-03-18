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SERAVEZZA (LU) – Il cartellone del Mediceo Live Festival 2026 entra nel vivo e, dopo l’entusiasmo suscitato dal nome di Massimo Ranieri e l’aggiunta del concerto di Pupo, l’organizzazione svela il terzo grande ospite che animerà l’estate in Versilia.

Mercoledì 29 luglio, alle ore 21:30, il palco del Palazzo Mediceo ospiterà infatti il genio irriverente di Elio e le Storie Tese.

Il Festival sta delineando una stagione di altissimo profilo, che vedrà alternarsi sul palco icone della musica e del teatro italiano. Dopo l’annuncio dello spettacolo di Massimo Ranieri, previsto per il 3 agosto alle 21:30, e di Pupo previsto per il 7 agosto sempre alle 21:30, il Mediceo Live Festival punta ora su una serata all’insegna dell’imprevedibilità e della partecipazione attiva.

Non si tratterà, infatti, di un concerto tradizionale: con lo show “À la carte”, la scaletta sarà scelta direttamente dal pubblico.

“Siamo entusiasti di annunciare Elio come terzo grande nome di questa edizione – affermano gli organizzatori – poiché la sua presenza a Seravezza garantisce uno spettacolo di altissimo profilo, reso ancora più speciale da questo format unico: ogni tappa del tour sarà personalizzata sulla città che la ospita, trasformando il concerto in un menù musicale da pregustare dall’antipasto al dessert”.

Come funziona la scelta dei brani

Partecipare alla creazione dello show di Seravezza è semplicissimo: gli spettatori, dopo aver acquistato il biglietto, potranno collegarsi alla sezione TOUR del sito ufficiale della band, accedere alla data del 29 luglio e scegliere 15 brani dal “menù” proposto. In questo modo, il pubblico del Mediceo diventerà il vero autore della scaletta, rendendo la data versiliese un evento irripetibile.

“Dopo l’eleganza di Ranieri, l’energia e l’estro di Elio rappresentano il tassello perfetto per un festival che vuole stupire il proprio pubblico con proposte mai banali”, proseguono dalla direzione del Festival, sottolineando come la manifestazione, realizzata in collaborazione con il Nuovo Teatro Verdi di Montecatini, si attesti ormai tra i poli d’attrazione principali della stagione estiva toscana.

Le prevendite e le votazioni per la data di Elio e le Storie Tese sono ufficialmente aperte sui circuiti autorizzati (TicketOne – Elio a Seravezza).

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