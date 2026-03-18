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Il pensiero politico di Dante Alighieri (1265-1321) è solitamente contrapposto a quello di Niccolò Machiavelli.

Da un lato, infatti, abbiamo uno scrittore totalmente immerso nella spiritualità medievale, Alighieri, dall’altro un cinico realista, Machiavelli che per primo riconosce l’autonomia del campo dell’azione politica rispetto alla morale e alla teologia. Ma le cose stanno veramente in questi termini?

Appuntamento con Dante a I Venerdì di Siena, il 20 marzo alle 17.30 nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico, con il filosofo Giacomo Marramao e l’attrice Tiziana Bagatella.

Iniziativa del Comune di Siena a cura di toscanalibri.it per la direzione artistica di Francesco Ricci e la collaborazione di Massimiliano Bellavista.

Ingresso gratuito senza prenotazioni fino ad esaurimento posti.

Programma completo su www.toscanalibri.it e su www.sienacomunica.it

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I temi affrontati nel corso dei 12 appuntamenti pomeridiani, spaziano dalla letteratura alla musica, dalla storia al cinema, dall’attualità alla comunicazione. Attenzione alla realtà locale e a quella nazionale (e sovranazionale) che coesistono e si intrecciano, così come coesistono e si intrecciano gli ambiti di competenza e d’interesse dei diversi esperti (docenti, giornalisti, scrittori, saggisti, musicisti). Al centro del singolo incontro una personalità di rilievo (Enzo Tiezzi, Marcello Mastroianni, Pasquale Franci); temi d’attualità come l’intelligenza artificiale e l’architettura connessa all’arte e allo spazio, anche a confronto con realtà diverse dalla nostra; la letteratura di Dante Alighieri e Curzio Malaparte; l’arte vista con gli occhi di Claude Monet; infine, la musica da Miles Davis & John Coltrane a Giuseppe Verdi, passando per le più famose canzoni italiane.