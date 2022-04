CASTIGLIONCELLO – Fabri Fibra, Sangiovanni, Ernia, Bresh ed Elisa saranno alcuni dei protagonisti del Castiglioncello festival, rassegna estiva di musica e teatro che va in scena al Castello Pasquini di Castiglioncello (Livorno) da fine luglio ad agosto.

Il calendario degli appuntamenti, è stato spiegato in occasione della presentazione, sarà ulteriormente arricchito nei prossimi giorni con altre date. Ad aprire la rassegna, il 27 luglio, sarà Fabri Fibra, seguito il 5 agosto da Sangiovanni, il 9 agosto da Ernia, l’11 agosto da Bresh. In cartellone poi le date di ‘Riunione di Famiglia’ (13 agosto), Andrea Pucci (14 agosto), Grease il Musical (17 agosto) ed Elisa (25 agosto).

Il sindaco di Rosignano Marittimo, Daniele Donati, ha parlato di un “festival di qualità, con un ventaglio di appuntamenti che attirano un pubblico variegato, dai più giovani ai meno giovani. Il debutto con Fabri Fibra il prossimo 27 luglio ne è l’esempio e testimonia la volontà di questa amministrazione di coinvolgere le nuove generazioni andando ad intercettare i loro interessi e le loro passioni. Per non parlare di Elisa, che chiuderà la kermesse il 25 agosto, artista di fama mondiale che ha scelto Castello Pasquini per il suo tour. Nel mezzo, poi, tanti altri cantanti che accenderanno la nostra estate e richiameranno sulla costa centinaia di fan”. Sandro Giacomelli, della Leg Live Emotion group, ha detto che “il cartellone proposto è di altissimo livello, tra tutti sottolineo l’importanza della scelta che Elisa ha fatto sul territorio che vedo come una medaglia data ad una delle stupende location della nostra regione”.