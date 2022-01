EMPOLI – La prima pietra di inciampo che verrà posata nel centro storico di Empoli (Firenze) sarà dedicata a Remo Giovanni Burlon, deportato nel campo di concentramento di Ebensee.

La cerimonia avverrà giovedì 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria. L’evento fa parte di un progetto che porterà a Empoli nel 2022 altre 21 pietre di inciampo in memoria dei deportati della ex Vetreria Taddei, partiti l’8 marzo 1944 per i campi di concentramento e mai più tornati. In totale, nel 2023, saranno 47 le pietre collocate nella città di Empoli. Al progetto, che vede coinvolti anche l’associazione degli ex deportati Aned e Unicoop Firenze, hanno aderito altri cinque comuni dell’area empolese.