EMPOLI – Domenica 7 settembre è stata fissata la data per la rimozione di un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale, rinvenuto lo scorso maggio durante gli scavi nel cantiere del nuovo Teatro Il Ferruccio in Piazza Guido Guerra a Empoli (Firenze).

L’operazione, di grande complessità e delicatezza, comporterà l’evacuazione preventiva di circa 5.000 residenti tra i comuni di Empoli e Vinci, interessati da una “zona rossa” di raggio pari a 468 metri dalla posizione dell’ordigno.

Per motivi di sicurezza, dalla mattina di domenica sarà vietato l’accesso a veicoli e pedoni nell’area interessata, e non sarà possibile lasciare automobili parcheggiate nella zona. L’evacuazione dovrà essere completata entro le ore 9, dopodiché inizieranno le operazioni di disinnesco e trasferimento dell’ordigno per il successivo brillamento.

È previsto che l’intervento possa durare per l’intera mattinata, salvo imprevisti. Il ritorno dei residenti nelle proprie abitazioni sarà consentito solo a conclusione delle operazioni, segnalate tramite segnali acustici, comunicazioni sui social e la riapertura delle strade.

Il Comune di Empoli ha precisato che la data del 7 settembre potrebbe essere riprogrammata in caso di ritardi nell’iter autorizzativo o maltempo, con una tempestiva comunicazione alla popolazione.

Per garantire assistenza a chi non riuscisse a trovare una sistemazione autonoma, sono state allestite aree di accoglienza: la palestra della scuola Busoni a Empoli e il Palazzetto dello Sport Falcone e Borsellino a Sovigliana, nel comune di Vinci. Particolare attenzione sarà dedicata alle persone fragili con esigenze sanitarie o socio-assistenziali, seguite dalla Protezione Civile e dal servizio socio-sanitario.

La scoperta dell’ordigno era avvenuta a fine maggio durante i lavori per le fondazioni del nuovo teatro, un’opera molto attesa dalla città. L’ordigno, probabilmente una bomba americana sganciata nei ripetuti tentativi di bombardamento della zona durante la guerra, era stata prontamente individuata e messa in sicurezza dalle autorità competenti.

Il Comune ha reso disponibile sul proprio sito una pagina informativa con tutti gli aggiornamenti in vista dell’operazione, invitando la cittadinanza a seguire gli aggiornamenti e a prepararsi alle misure straordinarie necessarie per la sicurezza pubblica.