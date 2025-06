Tempo lettura: < 1 minuto

PERUGIA – Enrico Salvi è il nuovo presidente del Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP. L’elezione è avvenuta ieri giovedì 19 giugno in occasione del primo CDA presso la sede del Consorzio dopo l’assemblea elettiva del 20 maggio, dove si è svolto anche il passaggio di testimone con l’ex presidente Stefano Mengoli. Salvi, già presidente della società cooperativa Bovinitaly, guiderà ora il Consorzio verso le nuove sfide, nel segno della continuità.

“Credo sia doveroso – commenta Enrico Salvi – iniziare con il ringraziare Stefano Mengoli per il suo lavoro svolto fino adesso. Il mio mandato non vedrà stravolgimenti, ma anzi, sarà nel pieno segno della continuità e in quello che penso sia stato un buon lavoro svolto in tanti anni e in momenti difficili come lo sono stati soprattutto questi ultimi. Il mercato della carne, da un anno a questa parte, ha vissuto un vero e proprio stravolgimento, passando da un mercato produttivo quasi saturo, a dover rincorrere la produzione per mancanza di materia. Per questo motivo, parole come valorizzazione e tutela, oggigiorno, acquisiscono un significato ancora più importante e sono convinto che il Consorzio in questo giocherà un ruolo fondamentale. La sfida del futuro la giocheremo sulla promozione, perché la carne sta diventando sempre più un prodotto di nicchia, ma insieme ai nostri allevatori e a tutta la nostra filiera affermeremo ancora di più il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP, coma una delle migliori carni italiane, di qualità e soprattutto garantita e certificata”.