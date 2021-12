VOLTERRA – Il volterrano Eraldo Nari è stato eletto segretario generale dei Pensionati della Cisl di Pisa.

Settantuno anni, sposato, padre di due figli e nonno di due nipoti, ex dipendente della Cassa di Risparmio di Volterra, milita in CISL da 25 anni, mentre dal 2007 è in Fnp. Nari è stato eletto segretario generale dei pensionati della Cisl di Pisa, in occasione del congresso provinciale elettivo della Fnp, ospitato all’hotel Galilei di Pisa.

La segreteria

Lo affiancheranno in segreteria Fabrizio Roberti, sessantasette anni, ex dipendente di Saint Gobain ed ex segretario provinciale di Femca CISL e Carla Scuto, settantun anni, già assistente sociale Ausl, mentre la Coordinatrice femminile della Fnp sarà Nadia Cortesi.