Un’altra edizione, la numero 26, da tutto esaurito. L’Eroica si conferma un prodotto a tutto tondo, capace di richiamare persone di tutte l’età e da tutto il mondo.

Arrivati a Gaiole in Chianti per misurarsi con asfalto e fatica. La corsa ciclistica però è solo una parte di una manifestazione che tra ieri e oggi ha visto al via quasi 9mila partecipanti.