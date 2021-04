FIRENZE – Al via da oggi il concorso bandito da Estar (Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale) per l’assunzione di “collaboratore professionale sanitario infermiere a tempo indeterminato” per tutte le aziende sanitarie della Toscana.

Graduatoria ad inizio estate

Sono 8.303 le domande di partecipazione pervenute entro il termine. Le prove scritta e pratica si svolgeranno ad Arezzo Fiere e Congressi, in sette turni, a partire dal 13 e fino al 16 aprile 2021 (i turni sono stati determinati in base all’ordine alfabetico). Si prevede di svolgere gli orali nel mese di maggio, così da avere per l’inizio dell’estate la nuova graduatoria.