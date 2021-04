FORTE DEI MARMI – Al via Piuforte.it, la nuova piattaforma di vendita on line del Consorzio Il mercatino da Forte dei Marmi.

Versilia style in piazza virtuale

L’iniziativa, spiega una nota, vuole dare risposte concrete e aprire nuovi mercati ai consorziati che, in questo periodo, non possono partecipare ai grandi eventi che il mercatino organizza da anni in tutta Italia. Per continuare a raggiungere un pubblico affezionato e sempre più numeroso, PiuForte.it apre le proprie vetrine con le proposte de Il mercatino da Forte dei Marmi: dalle piazze che lo hanno sempre ospitato con successo si arriva ad una ‘piazza’ virtuale in cui scoprire tutto il glamour e il fascino del ‘Versilia style’. In vendita pelletteria e borse, i migliori brand di abbigliamento, accessori di tendenza, maglieria in cachemire, capi in pelle, biancheria per la casa, ma anche prodotti di bellezza e proposte enogastronomiche di alto livello.

Un’opportunità per le aziende

In un momento così difficile per il settore, riprende la nota del Consorzio, il marketplace di Forte dei Marmi permette agli operatori di sfruttare al meglio le potenzialità della vendita on line, mettendo a disposizione un comparto di web marketing ormai rodato: ogni attività viene raggiunta più velocemente dai motori di ricerca e veicolata quotidianamente attraverso i canali social del Consorzio.