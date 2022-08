SIENA – Eugenio Zunino, basso, sedici anni, e Laura Scapecchi, 27 anni, soprano, sono due nuove promesse della lirica senese. Allievi del soprano Cristina Ferri, contribuiscono ad elevare il nome della città di Siena nei migliori ambienti di questo scenario.

Eugenio, enfant prodige, debutterà il 6 agosto quando sarà il carceriere nella ‘Tosca’ di Giacomo Puccini al Taranto Opera Festival, dove canterà ancora per la replica la sera del 7 agosto.

Laura, dopo aver interpretato con successo Donna Elvira nel ‘Don Giovanni’ di Wolfgang Amadeus Mozart, diretta dal maestro Massimo Spadano, regia Matteo Sartini, all’Estate Musicale Frentana a Lanciano, ha di nuovo regalato voce e volto all’amante ‘ufficiale’ di ‘Don Giovanni’ alla Stagione lirica teatina alla Civitella a Chieti.

«Questi brillanti risultati premiano la capacità, l’impegno di Laura e Eugenio e – dice Cristina Ferri – il nostro percorso, sviluppato insieme all’insegna dell’intesa e condivisione. La mia soddisfazione va oltre la gratificazione come loro insegnante, per il rapporto personale di reciproca fiducia. Tutte premesse per un futuro di successi che auguro ai miei allievi. La loro affermazione contribuisce ad elevare Siena anche come importante laboratorio per giovani artisti proiettati verso una brillante carriera».

L’affermazione di Eugenio Zunino, studente del liceo classico Enea Silvio Piccolomini di Siena, aggiunge un capitolo alla tradizione della sua famiglia, che ha scritto pagine della storia senese. Fra l’altro, suo nonno Luigi Socini Guelfi, brillante personaggio, è stato podestà di Siena, anche rettore del Magistrato delle Contrade e capitano vittorioso della Contrada del Bruco.

Il ruolo di Donna Elvira nel Don Giovanni arricchisce il percorso di Laura Scapecchi che vanta già ruoli importanti davanti a platee di prestigio, come quelle dei teatri di Novara, Rovigo, Livorno altri, dove è stata applaudita nel cast di produzioni di prestigio, coma la ‘Cavalleria Rusticana’ di Pietro Mascagni e ‘Suor Angelica’ di Giacomo Puccini