ROMA – Uno spiraglio sull’ex Gkn. Il 12 ottobre il sottosegretario Fausto Bergamotto è convocato “il tavolo tecnico preliminare con la Regione dove si parlerà ovviamente di reindustrializzazione”.

A rivelarlo il ministro Adolfo Urso nel corso del question time alla Camera esprimendo l’auspicio “che venga presto presentato un progetto concreto, credibile e sostenibile”. D’Urso ha quindi aggiunto: “Lo Stato ha sì gli strumenti per finanziare i progetti di reindustriazlzzazione e per entrare anche nel capitale, ma serve un business plan affidabile che allo stato purtroppo non c’è”.

“Se ci verrà presentato, in data 12 ottobrem siamo pronti ad esaminarlo e convalidarlo – conclude – ove risponda ai requisiti fondamentali della reindustrializzazione”. Un vero e proprio tavolo di crisi, secondo Urso, “non c’è e ci può essere perché sussiste una procedura di liquidazione che impedisce a norma di convocare uno stato di crisi”.