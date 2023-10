SIENA – In questo ottobre 2023 ricco di iniziative dedicate al cavallo, torna l’appuntamento ormai diventato tradizionale per l’autunno senese, che vede il cavallo protagonista indiscusso della mostra collettiva d’arte al Complesso Museale Santa Maria della Scala, in piazza Duomo.

La mostra – inserita nel programma “Go-kart 2023” nel ricordo di Brio, voluto da Stefano Berrettini – vuole esprimere l’amore profondo che da sempre lega la città di Siena al cavallo, che per la sua bellissima forma anatomica e la grazia dei movimenti, è sicuramente uno degli animali più raffigurati nell’arte.

Da Canada, Stati Uniti, Belgio, Olanda Bulgaria e Albania, da Siena, dalla Toscana e dalla Sicilia, gli artisti presenti raffigurano il cavallo attraverso la loro visione più intima, con tecniche diverse di pittura e scultura. Un omaggio per un animale simbolo di bellezza, da sempre protagonista della vita dei senesi

Per questa edizione espongono:

Turi Alescio, Tommaso Andreini, Lara Androvandi, Giorgio Bisanti, Rosanna Bonelli (Rompicollo), Sara Cafarelli, Elena Conti, Roberto di Jullo, Ilaria Di Meo, Renato Ferretti, Vittorio Fosi, Carol Marano, Fabio Mazzieri, Stephen McGarva, Claudia Nerozzi, Rosalba Parrini, Sandra Petreni, Rita Petti, Tano Pisano, Iva Todorova, Manuel Vermeire, Massimo Stecchi, Jules Vissers, Armand Xhomo.