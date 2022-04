FIRENZE – “Il Mise porti al tavolo i potenziali partner industriali del nuovo proprietario, l’imprenditore Francesco Borgomeo, del sito di Campi, con i quali è in atto un’interlocuzione, in modo da consentire un confronto anche con le istituzioni territoriali e con le rappresentanze dei lavoratori”.

Lo chiedono istituzioni e organizzazioni sindacali, dopo la riunione della Commissione territoriale di proposta e verifica prevista dall’accordo del 19 gennaio 2022 per la reindustrializzazione del sito ex Gkn, ora Qf, di Campi Bisenzio, di cui fanno parte Regione Toscana, Rsu, comune di Campi Bisenzio, Città metropolitana di Firenze e azienda.

La Regione era rappresentata dal consigliere del presidente Giani per le crisi industriali Valerio Fabiani, dall’assessora al lavoro Alessandra Nardini, dal capo di gabinetto del Presidente della Regione Paolo Tedeschi e alla presenza di Arti e Unità di crisi regionale.

É stata l’occasione per approfondire le questioni legate al piano industriale. L’azienda ha fornito risposte e ulteriori dettagli sulle linee guida del piano stesso, come sollecitato nei giorni scorsi dalle organizzazioni sindacali.