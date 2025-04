Tempo lettura: < 1 minuto

PISA Giovedì 17 aprile (ore 21) al teatro Verdi di Pisa va in scena “Ezra in gabbia o il caso Ezra Pound”, scritto e diretto da Leonardo Petrillo e interpretato da Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini.

Lo spettacolo è ambientato a Pisa dove Pound fu costretto in prigionia nell’estate del 1945. Per questo al centro del palcoscenico ci sarà una gabbia, quella dove fu rinchiuso il 60enne Ezra Pound, nel campo di prigionia dell’esercito americano di Metàto, a Pisa (Disciplinary Training Center of the Mediterranean Theater of Operations). E dove Pound rimase per 25 giorni.

Con quella gabbia iniziarono 12 anni e 11 mesi di reclusione in manicomio criminale.

Lo spettacolo – scritto e diretto da Leonardo Petrillo con Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini – è liberamente tratto dagli scritti e dalle dichiarazioni del poeta. Le scene sono di Gianluca Amodio, i costumi di Lia Francesca Morandini, le luci di Enrico Berardi e le musiche di Carlo Covelli. Una produzione del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale.