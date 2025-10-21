Tempo lettura: 3 minuti

CHIANCIANO TERME (SI) – Il Teatro Caos di Chianciano Terme, sotto la direzione artistica di Manfredi Rutelli, lancia la sua nuova stagione teatrale 2025-2026 “Fatti Vivo!”: un invito a riscoprire il teatro come esperienza viva, imprevedibile e provocatoria.

Una programmazione ricca e variegata, che spazia dal classico rivisitato al contemporaneo, dal dramma alla commedia, coinvolgendo artisti di rilievo del panorama nazionale. La stagione, organizzata e gestita da LST Teatro, si svolgerà al Teatro Caos (Viale Dante, 4c – Giardini Pubblici) e prevede 9 spettacoli, tra cui un evento gratuito, e 8 appuntamenti in abbonamento.

“Fatti Vivo con il Teatro! Fatti vivo con il Teatro che è materia Viva, che è opera d’arte vivente”, recita il manifesto della stagione. “Fatti Vivo nella sua bellezza, nella sua imperfezione, nella sua imprevedibilità, nella sua provocazione”. Il Teatro è un vivo atto politico, perché riguarda e coinvolge la comunità, la società, le persone; la Vita delle persone, anche la tua” spiega il direttore artistico Manfredi Rutelli sottolineando il rischio e la vitalità del teatro, che non rassicura ma evoca, non insegna ma dissolve, invitando il pubblico a un’esperienza autentica e coinvolgente.

“Il teatro lascia il segno come funzione di crescita culturale, di ampliamento degli orizzonti, di sviluppo di una coscienza critica, di sensibilizzazione alla bellezza, come elemento formante all’interno di una comunità. L’obiettivo è quello di una modalità di gestione della cultura, usando il drive della co-progettazione” aggiunge Michele Micheli, assessore alla cultura del Comune di Chianciano Terme.

Il cartellone La stagione si apre il 23 novembre 2025 alle ore 21:00 con “Pirandello Pulp” di Edoardo Erba, regia di Gioele Dix, con Massimo Dapporto e Fabio Troiano. Una rilettura moderna e irriverente de “Il Giuoco delle Parti” di Pirandello, ambientata in un contesto pulp tra comicità, riflessione e metateatro. A precedere lo spettacolo, alle ore 18:15, un aperitivo gratuito con i protagonisti al Ridotto del Teatro Caos, offerto da Walter Papini Lounge Bar.

Gli appuntamenti proseguono il 30 novembre 2025, ore 18:00 con “Blu Dipinto” di e con Andrea Kaemmerle, Giulia Pratelli e Luca Guidi. Uno spettacolo teatral-musicale che omaggia Domenico Modugno e l’arte di Chagall, intrecciando canzoni, aneddoti e riflessioni poetiche. Segue aperitivo con gli artisti.

L’11 dicembre 2025, ore 21:00 “Pontormo. Felicità Turbate” di Mario Luzi, a cura di Federico Tiezzi. Spettacolo gratuito in collaborazione con “Valdichiana2025-Capitale Toscana della Cultura”, con concerto per voci recitanti e quartetto d’archi. Un ritratto poetico del pittore manierista Jacopo da Pontormo.

Gli spettacoli riprendono il 10 gennaio 2026, ore 21:00 con “Poveri Noi” di e con Silvia Frasson, regia di Andrea Lupo. Storia di una famiglia nella tragedia della guerra, vincitrice del Premio Giacomo Matteotti 2023. Aperitivo con i protagonisti alle ore 18:15.

Il 25 gennaio 2026, ore 18:00 “L’Amico Ritrovato” di Fred Uhlman, adattamento e regia di Ciro Masella, con Ciro Masella e Filippo Lai. Un racconto di amicizia schiacciata dalle leggi razziali nella Germania nazista. Segue aperitivo.

L’8 febbraio 2026, ore 18:00: “Lieto Fine” di e con Alessandro Benvenuti, regia di Roberto Abbiati e Alessandro Benvenuti. Una narrazione surreale su un pedalatore e la sua bicicletta multifunzionale, tra memorie e misteri. Segue aperitivo.

Il 22 febbraio 2026, ore 18:00 “Tu (Non) Sei Il Tuo Lavoro” di Rosella Postorino, regia di Sandro Mabellini, con Maria Lomurno e Francesco Patanè. Un dibattito contemporaneo su lavoro, ingiustizie sociali e illusioni di felicità. Segue aperitivo.

Il 15 marzo 2026, ore 18:00 “Cyrano de Bergerac” di Edmond Rostand, adattamento e regia di Gioele Peccenini, con un cast di 10 attori. Una commedia universale sull’amore, la libertà e l’indipendenza. Segue aperitivo.

Chiusura il 29 marzo 2026, ore 18:00 con “Seconda Classe” del Controcanto Collettivo, regia di Clara Sancricca. Un’indagine sul lusso, la ricchezza e l’esclusività, con narrazioni originali sull’umanità contemporanea. Segue aperitivo.

Abbonamenti e biglietti

L’abbonamento a 8 spettacoli è disponibile a 90,00 € (intero), 75,00 € (ridotto over 68) e 35,00 € (Caos under 26). Ingresso singolo: 15,00 € (intero), 13,00 € (ridotto over 68), 5,00 € (Caos under 26). Le riduzioni, sia abbonamento che biglietto singolo, valgono anche per i SOCI UniCoop Firenze.

Il Teatro Caos è stato promotore e aderisce all’iniziativa dei Teatri dell’Unione dei Comuni Valdichiana 2025, che attraverso TeatrInsieme Valdichiana Card permette un abbonamento di soli 5,00 euro per assistere a due spettacoli nei teatri aderenti alla Rete, con il 50% di sconto sul costo del biglietto.

Per informazioni e prenotazioni: Teatro Caos, Viale Dante, 4c – Chianciano Terme (SI). Tel. +39 0578 321101, email: lst_teatro@yahoo.it, sito web: www.lst-teatro.it.