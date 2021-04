SIENA – Si fingevano Carabinieri con tanto di pettorine, palette e sirene per posti di blocco fasulli che servivano a rubare monili, contanti e auto ai malcapitati. E questa era solo una delle attività di una banda di etnia sinti che agiva in tutto il centro Italia a cui hanno posto fine i Carabinieri di Siena dando esecuzione a decreto di fermo per 8 persone, emesso dalla Procura di Siena.