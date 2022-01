PIANCASTAGNAIO – Un incendio ha interessato una serra di circa 5 mila mq di un’azienda di produzione di piante per interno. E’ successo questa mattina, intorno alle ore 8 in località Casa del Corto, a Piancastagnaio (Siena).

Le fiamme hanno interessato la struttura portante in ferro e la copertura in vetro della serra, oltre a 20 mila piante e altri materiali che si trovavano all’interno della struttura. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamenti di Piancastagnaio e Montalcino con due squadre e quattro mezzi, tre grandi e uno piccolo, che hanno spento le fiamme intorno alle ore 12.45. Accertamenti sono in corso per stabilire le cause che hanno provocato l’incendio.