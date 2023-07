TERRANUOVA BRACCIOLINI – La svolta per la Fimer potrebbe essere dietro l’angolo. Il tribunale di Milano avrebbe dato il via libera al finanziamento del fondo Clementy.

In ballo ci sarebbero 5 milioni di euro da mettere sul piatto entro il 6 agosto per l’azienda di Terranuova Bracciolini (Arezzo). “Il prossimo passo a questo punto – ha affermato il cda in un nota -, è il deposito del piano e dell’attestazione, nella quale l’esperto incaricato è chiamato a far luce anche sui comportamenti delle precedenti gestioni e sulla fusione inversa da cui è nata l’attuale Fimer”.