GROSSETO – Gli accertamenti su Villa Cacciarella sono in corso. L’immobile, attraverso una società, sarebbe nel portafoglio dell’oligarca German Khan, attivo sia in ambito petrolifero che nel settore del gas.

Il magnate, che possiede sia la nazionalità ucraina che quella russa, è stato inserito nella lista nera della Unione Europea il 15 marzo scorso. Si tratta di “una delle persone più influenti della Russia e in stretta relazione” con Vladimir Putin. Khan. La guardia di finanza avrebbe avviato dei controlli per comprendere se l’immobile, situato nel comune di Porto Ercole (Grosseto), sia riconducibile a Khan. Finito nel 2017 al centro di un dossier, redatto da Buzzfeed, dove il suo nome compariva insieme a quello di altri miliardari russi, come Mikhail Fridman e Petr Aven, in merito al rapporto tra Putin e l’ex presidente americano Donald Trump. L’oligarca aveva avviato un’azione legale per tutelarsi. Nel 2005 in questa location, conosciuta anche come Villa Feltrinelli, si sposarono Stefano Ricucci, allora proprietario, e Anna Falchi.