FIRENZE – “Subito alla ripresa dell’attività io convocherò un tavolo tecnico, che guiderò personalmente, per individuare quella che è la rimozione di alcune norme”.
Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in un’intervista esclusiva concessa al Tgr Rai Toscana.
Giani si riferisce alle modifiche imposte dalla Corte Costituzionale alla legge regionale sul fine vita, approvata proprio dal Consiglio regionale toscano nel febbraio 2025 sotto la sua guida. La sentenza della Consulta ha infatti dichiarato illegittime alcune disposizioni della norma, imponendo alla Regione di adeguarsi.
Il tavolo tecnico, convocato a breve, mirerà a definire con precisione quali norme rimuovere per allineare la legge ai rilievi costituzionali. L’annuncio arriva in un momento di ripresa delle attività istituzionali, con la Giunta regionale al lavoro per recepire le decisioni della Corte.