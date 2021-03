Ma quanto è bella l’Italia? Per dare risposta a questa domanda, il birrificio Menabrea, il più antico d’Italia con 173 anni di storia alle spalle, ha lanciato una linea limited edition di 12 bottigile dedicate alle bellezze del Bel Paese.

E così a finire in etichetta sono state ben tre città toscane Firenze, Pisa e Siena insieme a Torino, Milano, Napoli, Venezia, Roma, Genova, Verona, Palermo e Bologna.

“La speciale skin della bottiglia della più classica tra le birre Menabrea, la Lager, è caratterizzata- spiega una nota- dalle immagini iconiche delle diverse città e da frasi celebri di poeti, scrittori e personaggi famosi che hanno celebrato quei luoghi”.

“La bellezza e l’unicità del territorio italiano diventano così- è sottolineato in particolare- un “vestito” per la bottiglia di Birra Menabrea. La proposta- viene precisato- vuole essere un invito e un auspicio per ritrovare un #ItaliaAtuttaBirra