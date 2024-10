FIRENZE – Il podio è lontano a livello di punteggio, sportivamente parlando. E solo Firenze, si piazza alla quarta posizione, può considerarsi una città sportiva. La classifica, pubblicata dal Sole 24 ore che prende in esame 35 diversi parametri e non premia la Toscana e le sue città capoluogo. C’è un bel daffare, dunque, per chi vuole candidare la regione a ospitare in un prossimo futuro i Giochi Olimpici [LEGGI].

Tra gli indicatori anche quelli riguardanti le strutture sportive, gli atleti tesserati (nelle federazioni Coni), l’attrattività per eventi sportivi, in cui le città toscane non solo non sono mai sul podio ma nemmeno nelle prime cinque posizioni.

Nella classifica dopo Firenze segue Pisa, 24ª posizione, soprattuto a un balzo in avanti di 20 posizioni rispetto all’anno precedente. Tra le prime quaranta città, rientrano poi Livorno (29ª), Lucca (33ª). Prato (55ª), guadagna 10 posti rispetto allo scorso anno; lo stesso Massa-Carrara (59ª), mentre Grosseto (86ª) ne perde sette, risultando l’ultima città capoluogo della regione sulle 107 monitorate.

Per quanto riguarda le singole classifiche, Firenze, grazie a Empoli e Fiorentina, si piazza al secondo posto tra gli sport di squadra, mentre Pisa è 11ª per le strutture sportive. Buono anche il dato di Lucca che è seconda in Italia per investimenti nello sport, grazie anche ai finanziamenti PNRR. Siena risulta al primo posto per il calcio dilettanti (Serie D e Eccellenza), mentre Pistoia è al quinto posto per il basket e Livorno al quarto posto per gli sport indoor (ginnastica, judo, scherma).

Francamente ancora troppo poco per chi vuole candidarsi a ospitare nella cosiddetta Toscana diffusa un’Olimpiade dell’era moderna [LEGGI].

