PISA – Dal 22 aprile al 7 maggio lo Spazio Espositivo Sopra le Logge (Via degli Uffizi, 1) ospiterà la mostra “Florìa” di Marco Bichisecchi.

L’esposizione, ad ingresso gratuito, sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00 e il sabato e la domenica dalle ore 11 alle ore 19. La mostra sarà inaugurata domenica 23 aprile alle ore 17:00.

Nato a Pontedera nel 1973 Marco Bichisecchi vive a Terricciola. Dopo il diploma tecnico, inizia gli studi universitari a Pisa durante i quali svolge numerosi lavori precari. Ciò che da sempre attira di più la sua attenzione sono i lavori artigianali che hanno a che fare con le materie, i colori ed i particolari. Inizia così a lavorare stabilmente come artigiano imbianchino.

Le prime opere artistiche vengono realizzate tra il 2015 e il 2016: sono combinazioni di materiali incompatibili tra loro lavorati per far emergere elementi naturali, soprattutto floreali. Paesaggi sospesi tra la materia e lo spazio esterno che fanno piano piano capolino. Iniziano così anche le prime comparizioni pubbliche tra cui la mostra personale presso la Cantina Podere La Chiesa di Terricciola nel 2017 e le esposizioni collettive presso lo Studio Gennai Arte Contemporanea di Pisa. Partecipa anche ad alcune iniziative quali il Premio Combat (edizioni 2020 e 2021) ed il Premio Giovanni Gronchi-città di Pontedera (edizioni 2019-2020-2021). Durante il periodo del Covid, nell’assenza forzata dal contatto con gli altri, l’artista compie un altro passo in avanti ed “esplodono” i volti. Sono quasi tutte donne: arrabbiate, silenziose, guardinghe, placide, pronte, sorridenti, timide, eleganti, rappresentate amalgamando, stratificando e combino ipossidici e acrilici sino a portare in superficie dei lineamenti, degli sguardi.