SIENA – Cinque appuntamenti per raccontare la lotta alla criminalità organizzata. Attraverso i libri. Prende il via oggi pomeriggio, all’interno del Teatro dei Rozzi, Pagine di legalità. L’iniziativa culturale è stata ideata da Giuseppe Galasso, referente per Siena del movimento delle Agende Rosse. Ad aprire il ciclo di incontri il procuratore Nino Di Matteo, che insieme al giornalista Saverio Lodato parlerà della trattativa Stato-Mafia.