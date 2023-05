FIRENZE – Doppia opportunità per visitare gratuitamente la Galleria dell’Accademia di Firenze.

Sia venerdì 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, che domenica 4 giugno, per l’iniziativa #DomenicalMuseo, istituita dal MiC – Ministero della Cultura, il museo sarà straordinariamente aperto con ingresso gratuito, senza prenotazione, dalle ore 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso 18.20).

Due occasioni imperdibili per ammirare la statuaria michelangiolesca, con l’immortale David e I Prigioni, insieme alla ricca raccolta di pittura italiana antica, che annovera esemplari pittorici dei massimi artisti fiorentini quali Giotto, Sandro Botticelli, Andrea del Sarto. E proseguendo al primo piano, oltre a un importante nucleo di icone bizantine, si trova una splendida sezione dedicata al Tardogotico fiorentino, con opere come il sublime polittico con Annunciazione e Santi di Giovanni del Biondo, o Il polittico dell’Incoronazione della Vergine e santi di Giovanni Dal Ponte e altre ancora di Spinello Aretino, Lorenzo di Bicci, Mariotto di Nardo, Niccolò di Piero Gerini, che ci restituiscono il clima e la pittura tra la fine del Trecento e l’inizio del Quattrocento. Una sala è intitolata a Lorenzo Monaco, noto per il suo uso del colore, dove spiccano, in particolare, la sua l’Orazione nell’Orto e l’Annunciazione, tra i più grandi capolavori tardogotici.

Per chi non le avesse ancora viste, c’è la possibilità di recarsi nella nuova Gipsoteca, nel monumentale Salone dell’Ottocento, recentemente riallestita e rinnovata, con la collezione di modelli e calchi in gesso di Lorenzo Bartolini e del suo allievo, Luigi Pampaloni, oltre alla sala degli strumenti musicali dei granduchi Medici e Lorena, provenienti in gran parte dalle collezioni del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze.