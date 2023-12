ROMA – L’inizio dell’anno porta con sé date e scadenze da ricordare per far fronte a novità e adempimenti. Ecco tutte le date da segnare sul calendario.

1° gennaio 2024

Fine del reddito di cittadinanza e via libera all’Assegno di inclusione

Fine del mercato tutelato del gas

2 gennaio 2024

Al via le domande per il Supporto per la formazione e il lavoro tramite i CAF

3 gennaio 2024

Al via il pagamento delle pensioni. Per il ritiro della pensione in contanti alle Poste, rispettare il calendario in ordine alfabetico

31 gennaio 2024

Ultimo giorno per presentare la domanda di esenzione del pagamento del canone tv per tutto il 2024

Ultimo giorno per il pagamento del bollo auto in scadenza il 31 dicembre 2023

Ultimo giorno per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per comunicare le somme dovute per la rottamazione-quater ai consumatori vittime dell’alluvione.