PISA – Un viaggio ai confini del mondo, fino alla Terra del Fuoco tra paesaggi sterminati e incontaminati, a contatto con la natura, in sella alle loro moto. Si chiama Patagonia Dream ed è la sfida che tre motociclisti pisani, Michele Bini, Fausto Savini e Alessandro Giovannitti, insieme ad altri due centauri del nord Italia, stanno completando in questi giorni e che li porterà fino a Ushuaia, nella Terra del Fuoco, oltre il famoso stretto di Magellano.

1 di 19

Partiti da Pisa domenica 17 dicembre arriveranno nell’ultima città argentina prima dell’Antartide per la notte di Capodanno, 31 dicembre. Un’avventura partita da Montevideo in Uruguay, dove i motociclisti sono saliti in sella alle loro moto spedite i primi di novembre: da lì è iniziato il viaggio nei colori di una terra unica percorrendo circa 5.000 km tra Patagonia argentina e cilena, seguendo le rotte della Ruta 40 e della Carrettera Austral, tra il verde e le acque turchesi cilene e l’infinita steppa desertica argentina, attraversando più volte la cordigliera delle Ande in un entusiasmante zig e zag a cavallo dei due paesi del Sud America. Prima di partire ai tre centauri il sindaco di Pisa Michele Conti ha consegnato la bandiera della città che contano di poter consegnare al primo cittadino di Ushuaia Walter Vuoto.