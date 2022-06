FIRENZE – Il consigliere regionale della Lega e portavoce dell’opposizione, Marco Landi, ha annunciato il deposito di una richiesta, sottoscritta da tutti i consiglieri regionali del centrodestra, di comunicazione urgente del presidente della Toscana, Eugenio Giani sul rigassificatore a Piombino (Livorno).

“Basta silenzi e reticenze: il presidente della Regione Toscana e commissario per il rigassificatore a Piombino venga in aula per informare il Consiglio sullo stato di avanzamento di un progetto che porta con sé rischi per l’ambiente e il tessuto economico e sociale piombinese e rinunci all’incarico di commissario affidatogli dal governo pochi giorni fa” ha detto in aula.

“Di fronte a un intervento così impattante c’è un dovere di trasparenza nei confronti delle istituzioni e della comunità – ha aggiunto Landi .- Un dovere che ad oggi non è stato assolto. Ricordo che due mesi fa presentai un’interrogazione urgente, a cui per due consigli consecutivi non ho ricevuto risposta, se non una candida ammissione del presidente Giani, che a fronte dell’assenza dell’assessore all’Ambiente Monni, è intervenuto dicendo ‘allo stato attuale non so niente’”. Ora che è stato nominato commissario, aggiunge Landi, “oggi che le ipotesi sono diventate quasi certezze, oggi che i rischi per l’ambiente, per le imprese, in particolare il polo agro-ittico del golfo di Follonica, per l’intera comunità piombinese sono noti e concreti, la Giunta non può trincerarsi dietro il solito imbarazzato silenzio”.