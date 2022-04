Pisa – E’ tornata di nuovo in presenza dopo due anni di pandemia la Gionata della Solidarietà. Alle ore 12 come consuetudine, si è svolta cerimonia di chiusura della mattinata in Piazza XX Settembre, per assistere, alla presenza delle Autorità cittadine e dei rappresentanti dell’Associazione Nicola Ciardelli Onlus, all’aviolancio in Ponte di Mezzo, a cura della Sezione di paracadutismo sportivo dell’Esercito.