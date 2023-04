FIRENZE – Tre delle diciassette Sonate da chiesa che Wolfgang Amadeus Mozart compose tra il 1772 e il 1780: pagine con richiami al genere concertante, senza troppi orpelli contrappuntistici che saranno al centro del concerto dell’Orchestra Toscana Classica insieme all’organista Giulio Mercati, mercoledì 19 aprile all’Auditorium Fondazione CR Firenze, nell’ambito dei “Mercoledì musicali dell’organo e dintorni”.

Sul podio salirà il direttore Giuseppe Lanzetta.

Inizio ore 21, i biglietti – 15/10 euro – sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana. Ai soci Unicoop Firenze e ai titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze è riservato uno sconto del 40%. Biglietto ridotto anche per gli iscritti alla newsletter dell’Orchestra da Camera Fiorentina (per info e iscrizioni orchestra.camerafiorentina@gmail.com).

Di Wolfgang Amadeus Mozart ascolteremo la “Sonata KV 328 in do maggiore”, la “Sonata KV 244 in fa maggiore” e la “Sonata KV 336 in do maggiore”. In apertura il “Concerto in fa maggiore per organo e orchestra, HWV 292” di Georg Friedrich Haendel, maestro dell’arte organistica e del suo apparentamento con ensemble barocchi.

Nato a Saronno, Giulio Mercati è stato avviato alla musica dal nonno materno, Lamberto Torrebruno, esponente di un’importante famiglia di musicisti; si è quindi perfezionato in organo, composizione e clavicembalo. Come solista si è esibito in oltre venti Paesi, toccando alcune tra le sale concertistiche più prestigiose e le Cattedrali più importanti. È compositore attivo soprattutto nel campo organistico e corale. Vanta numerose direzioni artistiche di rassegne prestigiose, delle quali è spesso ideatore, in Italia, Svizzera e Spagna. È docente di storia della musica sacra presso la Facoltà di teologia di Lugano. Nel 2021 è stato nominato responsabile degli eventi musicali della Diocesi di Lugo (Spagna).

Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria di Toscana Classica, tel 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp. – www.toscanaclassica.com – toscanaclassica@outlook.com.