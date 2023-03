SIENA – Nuovo appuntamento in musica con il Franci On//2023. La stagione concertistica firmata dal Conservatorio senese torna ad animare la città con l’evento in programma giovedì 30 marzo, alle ore 18, nella Sala degli Specchi dell’Accademia dei Rozzi di Siena.

A salire sul palco, per un concerto scenico intitolato ‘Le donne di Mozart’, saranno gli allievi della classe di canto del mezzosoprano e docente Laura Polverelli, accompagnati al pianoforte dal Maestro Francesco Barbagelata. L’evento è a ingresso gratuito e senza obbligo di prenotazione. Il calendario completo del Franci//On è disponibile su www.conservatoriosiena.it.

Con ‘Le donne di Mozart’ il Conservatorio Franci porterà sul palco un evento interamente dedicato a scene tratte dalla celebre trilogia di opere che il genio salisburghese scrisse su libretto di Lorenzo Da Ponte: ‘Le nozze di Figaro’, ‘Don Giovanni’ e ‘Così fan tutte’. Si tratta di capolavori senza tempo non solo per la qualità della musica e del testo, ma anche per la straordinaria e rivoluzionaria modernità delle figure femminili su sarà incentrata la serata. Il concerto sarà arricchito da alcuni movimenti scenici realizzati dalla classe di arte scenica del Maestro Paolo Miccichè.