ROMA – E’ stato sottoscritto unitariamente un accordo che consente l’accesso alla Cassa integrazione per cessazione di attività per i 32 lavoratori della Easy Group, azienda di logistica e servizi dell’indotto della Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) fallita il 18 giugno scorso.

Lo annunciano in una nota Fit-Cisl e Cisl, spiegando che ieri al ministero del Lavoro l’accordo è stato firmato dallo stesso Ministero, e da Regione Toscana, Fallimento Easy Group, Rsa, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Usb.

Intanto è stato convocato per il 7 ottobre alle 15 al Ministero dello sviluppo economico il tavolo sulla vertenza Gkn. L’incontro, si legge nella convocazione inviata dalla viceministra Alessandra Todde ad azienda, sindacali, enti locali e Ministero del lavoro, si svolgerà in modalità mistra, in presenza e da remoto.

Gkn, entro la prossima settimana l’incontro al MiSe