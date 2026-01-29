Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Diventa definitivo il piano degli accorpamenti scolastici per 16 istituti toscani in vista del prossimo anno scolastico.

Le modifiche alla rete scolastica, deliberate dal commissario del Ministero dell’Istruzione Luciano Tagliaferri, direttore dell’Ufficio scolastico regionale, sono state recepite con un decreto dell’Usr e entreranno in vigore dal 2026/27

Si tratta degli accorpamenti scolastici proposti dagli enti locali e approvati a malincuore dalla Regione Toscana tramite una delibera poi sospesa in attesa del ricorso alla Presidenza della Repubblica contro l’imposizione governativa.

Firenze

Nasce il liceo classico Galileo Michelangiolo dalla fusione dei due storici licei classici della città. Il comprensivo di Capraia e Limite si unirà a quello di Vinci.

Grosseto

All’istituto comprensivo 2 di Castiglione della Pescaia si accorpano le scuole dell’Istituto Orsini (infanzia Buriano e Castiglione della Pescaia, primaria Buriano e Castiglione Pascoli, media Orsini). Al comprensivo 5 confluiscono le scuole di Braccagni (infanzia e primaria Concialini). A Orbetello, il Don Milani si unisce al Civinini.

Lucca

Il Don Lazzeri Stagi di Pietrasanta va con il Carlo Piaggia di Capannori; il liceo classico Carducci di Viareggio con lo scientifico Barsanti e Matteucci (sempre Viareggio). Il comprensivo di Montecarlo si fonde con quello di Porcari; Bagni di Lucca con Borgo a Mozzano.

Massa Carrara

Il liceo Marconi di Carrara si accorpa all’istituto Zaccagna Galilei. Il comprensivo Massa VI con il Malaspina; a Pontremoli, il Tifoni con il Ferrari.

Pistoia

A Pescia, l’agrario Anzillotti con il magistrale Lorenzini. A Monsummano Terme, il comprensivo Iozzelli con il Coponnetto. A Lamporecchio, fusione tra il comprensivo Berni e il Ferrucci di Larciano.

Siena

Il Folgore da San Gimignano si unisce al comprensivo 2 di Poggibonsi. In città, il Comprensivo 2 San Bernardino da Siena viene scorporato: infanzia Policarpo Bandini al Comprensivo 4 F. Tozzi; primaria Saffi al Comprensivo 3 Cecco Angiolieri; media San Bernardino al Comprensivo Jacopo della Quercia.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita