MARINA DI CARRARA – Quattordicesima tappa per Goletta Verde 2025 di Legambiente da oggi, lunedì 4 agosto fino al 6 agosto in Toscana a Marina di Carrara (Massa-Carrara) con un ricco calendario di appuntamenti.

Giunta alla sua 39esima edizione, anche quest’anno la storica campagna estiva di Legambiente che monitora lo stato di salute di mare e coste porterà in primo piano diversi temi come la depurazione delle acque e l’energia rinnovabile, la lotta alla crisi climatica e la salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino. Partita il 23 giugno da Trieste, Goletta Verde 2025 terminerà la sua navigazione lungo la Penisola ad inizio agosto in Liguria. Temi principali a bordo di questa 39° edizione sono la depurazione delle acque e l’energia rinnovabile, passando per la lotta alla crisi climatica e la salvaguardia della biodiversità.

La tappa in Toscana si aprirà il 4 agosto a Marina di Carrara (Massa-Carrara) con le attività che prenderanno il via alle ore 17 al Bagno Morgana (viale Amerigo Vespucci 58, Marina di Carrara) con l’incontro “S.O.S. plastica: dal fiume al mare, progetti e buone pratiche per una gestione sostenibile”.

Martedì 5 agosto alle ore 12 presso il Bagno Morgana (viale Amerigo Vespucci 58, Marina di Carrara) è in programma la conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde lungo le coste toscane.

“Come ogni anno con l’approdo di Goletta Verde in Toscana abbiamo l’opportunità di approfondire lo stato di salute delle acque delle coste toscane e soprattutto il modo di discutere sulle strategie per migliorarne la qualità. Il passaggio di Goletta ci consente di organizzare diverse iniziative aperte al pubblico su tematiche fondamentali per il nostro territorio come tutela della biodiversità, contrasto ai rifiuti plastici e l’aumento di aree protette”, spiega Federico Gasperini direttore di Legambiente Toscana.

Nel pomeriggio, alle ore 16.30 presso il Club Nautico (viale Cristoforo Colombo 2, Marina di Carrara) si terrà un incontro con dibattito pubblico dal titolo “La biodiversità tra terra e mare: criticità e azioni di tutela”. Un incontro per approfondire le minacce che colpiscono gli ecosistemi marini e terrestri, ma anche alcune delle azioni di tutela utili a preservarli. A seguire sarà proiettato il film “Breath” della regista Ilaria Congiu.

Mercoledì 6 agosto la tappa in Toscana si chiuderà con due turni dei laboratori didattici “Alla scoperta del mare”, alle ore 10 e alle ore 11.30, tenuti dai volontari e dalle volontarie di Goletta Verde presso il Club Nautico di Marina di Carrara.