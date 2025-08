Tempo lettura: < 1 minuto

COLLE DI VAL D’ELSA – La Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili, con ordinanza pubblicata il 2 agosto 2025, ha rigettato il ricorso presentato dal Comune di Colle di Val d’Elsa in merito al progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico sulle Gore, noto anche come “tubone”, confermando la legittimità dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione Toscana nel 2021.

A seguito della pronuncia, l’Amministrazione comunale ha avviato una nuova fase di interlocuzione istituzionale, nel rispetto delle decisioni giurisdizionali, con l’obiettivo di continuare a tutelare l’interesse pubblico e il patrimonio ambientale e culturale del territorio.

“La sentenza della Cassazione non chiude una vicenda complessa e delicata, che riguarda il cuore naturale della nostra città. È nostro dovere continuare a vigilare, portare avanti un percorso di confronto e tutte le iniziative utili a salvaguardare il Parco dell’Elsa e il suo valore, non solo per Colle ma per l’intera Regione”, spiega il Sindaco Piero Pii.

Per garantire la massima trasparenza e partecipazione, lunedì 25 agosto alle ore 21, in Piazza Unità dei Popoli, si terrà un’assemblea pubblica aperta alla cittadinanza, nella quale saranno illustrati i contenuti dell’ordinanza e gli sviluppi più recenti della vicenda.