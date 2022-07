SIENA – Un investimento da 19 milioni di euro per una struttura in grado di riunire e ospitare i 100 collaboratori del dipartimento ricerca e sviluppo attualmente distribuiti in sette edifici nel campus di Torre Fiorentina.

Sarà inaugurato questa mattina, alla presenza del Ministro dell’Università e della ricerca Maria Cristina Messa e del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, lo Smart Lab di GSK Vaccines Italia, l’azienda farmaceutica leader globale della ricerca, sviluppo, produzione di farmaci e vaccini.

Il progetto Approvato a luglio 2019, si tratta del più alto investimento sui fabbricati degli ultimi 30 anni per il sito di Siena e di un modello innovativo di strutturare i flussi e organizzare gli spazi di lavoro. Lo Smart Lab, con una superficie di oltre 4 mila mq distribuita su 6 livelli, sarà costruito a partire dalla ristrutturazione di un edificio storico dove per decenni sono stati prodotti gli antigeni virali utilizzati principalmente per la produzione del vaccino antinfluenzale. Al suo interno 1365 mq di area laboratori, 125 postazioni, 7 sale riunioni e 118 mq di aree a disposizione dei ricercatori.

80% superficie utile occupata da laboratori Dietro il nuovo Smart Lab di Gsk Vaccines Italia c’è una visione nuova di concepire e strutturare il lavoro all’interno di un ambiente di ricerca secondo una cultura collaborativa degli spazi, degli strumenti e del know how. Oltre l’80% della superficie utile del nuovo edificio sarà occupata da laboratori, lo spazio di lavoro sarà aperto indipendentemente dal ruolo o dall’attività svolta.