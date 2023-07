BARBERINO DI MUGELLO (FI) – A Barberino di Mugello, per la quarta edizione del festival di Catalyst “La Rinascita della Bellezza”, venerdì 14 luglio, alle ore 21, nei Giardini del Teatro Corsini (Via della Repubblica 3) va in scena lo spettacolo “I Marziani al mare” di Alberto Severi, con Beatrice Visibelli e Marco Natalucci, per la regia di Nicola Zavagli.

Le smanie della villeggiatura di una coppia di lungo corso, Mara e Alvaro, alle prese con una vacanza da sogno. Siamo nell’estate del ’73 e tutto il nuovo viene da quella Londra dove vive la figlia. In scena due magnifici interpreti, Beatrice Visibelli e Marco Natalucci, pronti a disegnare due personaggi sempre in bilico tra maschera comica e verità umana, risate e tenerezza. A distanza di un decennio dal debutto de “I Marziani” nato in coproduzione col festival di Radicondoli da un’idea di Nico Garrone, Alberto Severi, autore, Nicola Zavagli, regista, Beatrice Visibelli (Mara) e Marco Natalucci (Alvaro), vanno a vedere che ne è stato, negli anni ’70, della sgomentevole coppia di coniugi fiorentini. E trovano, anche stavolta, risate e lacrime, tenerezza e crudeltà. Oggi come allora la regia e l’interpretazione amplificano il lato grottesco e tragicomico dei loro caratteri e dello loro vicende.

“La Rinascita della Bellezza” è organizzata da Catalyst con il sostegno di: Comune di Barberino di Mugello, Regione Toscana, Ministero della Cultura, Fondazione CR Firenze e Unicoop Firenze. È in collaborazione con Proloco di Barberino di Mugello, Flood Festival Barberino di Mugello, R.A.T.

INFO E PRENOTAZIONI Catalyst | Teatro Corsini viale della Repubblica 3 Barberino di Mugello (Fi) 055 841237 teatrocorsini@gmail.com www.catalyst.it e sui canali social del sito