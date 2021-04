di Marco Buselli

VOLTERRA – Il momento è dei peggiori, i ristori sono del tutto insufficienti, ma dai territori arrivano anche segnali di speranza e iniziative all’insegna della resilienza spontanea. La giovane presidente della Cooperativa Artieri Alabastro, Silvia Provvedi, nonostante da ormai un anno si protragga la situazione di crisi che si innesta sulle già note ed ataviche difficoltà del settore, non si arrende.

La campagna social per far conoscere la Cooperativa Artieri Alabastro

Usando i social, ne ha approfittato in questo giorni per lanciare una vera e propria campagna di sensibilizzazione e pubblicità, tesa a far conoscere sul web, uno per uno, gli artigiani della Cooperativa Artieri ed i loro lavori. Un’iniziativa utile per far uscire alla ribalta i volti degli artigiani, che spesso e volentieri non hanno grande dimestichezza o simpatia per i social media, ma anche per dare il senso autentico di quel caleidoscopio di emozioni, passione, bravura, storie di vita, rappresentato dal mondo dell’antica Cooperativa Artieri, vera e propria istituzione cittadina, le cui insegne campeggiano sulla principale Piazza dei Priori. Anche in un momento così delicato e particolare, si può, anzi, si deve, preparare il terreno per ripartire. Magari pure cogliendo qualche opportunità, che la frenetica vita di tutti i giorni solitamente non ci lascia intravedere.