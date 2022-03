FIRENZE – Dopo il successo dell’ultimo album “Ho cambiato tante case”, i Tiromancino saranno in concerto giovedì 17 marzo al Teatro Verdi di Firenze, nell’ambito dello “Ho cambiato tante case tour 2022”.

Per la band di Federico Zampaglione un atteso ritorno sui palchi fiorentini, dopo il tutto esaurito di tre anni fa, proprio al Verdi, nell’ambito del tour seguì l’uscita della raccolta “Fino a qui”.”Ho vissuto tre anni in apnea – spiega Federico Zampaglione – senza la musica live. Finalmente torno a respirare”. Nello spettacolo, scritto e diretto da Federico, le canzoni del nuovo album (“Finché ti va”, “Cerotti”, “Er Musicista”, “Domenica”, “L’odore del mare”) si alterneranno agli innumerevoli successi che hanno costellato l’ormai trentennale carriera della band romana, tra i quali “La descrizione di un attimo”, “Due destini”, “Per me importante”. Un lungo elenco che conferma, uscita dopo uscita, il ruolo da protagonista di Federico Zampaglione nel panorama cantautorale italiano.

Lo show che i Tiromancino porteranno sul palco sarà un vero e proprio viaggio che scandaglia rapporti familiari importanti, parole rivolte dai figli ai genitori e dai genitori ai figli, sentimenti legati alle relazioni amorose e all’amicizia, ma anche il rapporto con il pianeta, il legame con il cinema e con la musica ed i suoi maestri.

In scena con Federico Zampaglione ci saranno Antonio Marcucci alla chitarra, Francesco “Ciccio” Stoia al basso, Marco Pisanelli alla batteria e percussioni e Mauro Rosati alle tastiere.

I biglietti (posti numerati da 28,75 a 52,90 euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili sul sito www.bitconcerti.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101), su www.tridentmusic.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804).