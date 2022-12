MILANO – Alexa, l’assistente vocale di Amazon, che quest’anno ha festeggiato il suo quarto compleanno, è entrata nelle case degli italiani.

Lo sanno bene livornesi e pistoiesi che quest’anno hanno risparmiato il 62% in più del proprio tempo grazie all’impostazione di timer tramite Alexa.

Lo rivela uno studio sui dati regionali sull’utilizzo dell’assistente vocale più evocata dagli italiani.

Alexa per la produttività: timer, sveglie, promemoria e shopping list

Alexa aiuta a tenere sotto controllo la produttività e l’organizzazione. Dai timer, alle sveglie e ai promemoria fino alla gestione di calendari e note, Alexa si occupa dei dettagli, facendo risparmiare tempo e rendendo le giornate più semplici e divertenti. Queste funzioni di Alexa sono tra le più amate e utilizzate.

Svegliarsi con Alexa sta invece diventando un vero e proprio trend. E il buongiorno si vede da Alexa nelle città di Lucca e Grosseto dove gli utenti hanno chiesto all’assistente vocale di Amazon di essere accompagnati nel nuovo giorno rispettivamente il 63% e il 62% di volte in più.

Gli utenti si affidano ad Alexa per ricevere promemoria sulle attività della giornata. Lo sanno bene gli utenti di Grosseto (+59%), Arezzo (+50%), Pisa (+49%) e Pistoia (+46%).

Alexa, infine, viene utilizzata per trasformare ogni abitazione in una casa intelligente attraverso il controllo vocale di dispositivi mobili compatibili come luci, prese e telecamere. A Firenze sono state generate più di 36 milioni di interazioni relative alla Casa Intelligente.

Gli utenti toscani, molto d’accordo in fatto di musica: Farfalle di Sangiovanni ha fatto scatenare proprio tutti nel corso nel 2022, così come Dove si balla di Dargen D’Amico e Ciao Ciao di La Rappresentante di Lista tra le hit più richieste.