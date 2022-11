FIRENZE – C’è una possibile data per il confronto tra Pd e Italia Viva. A indicarla il presidente regionale Eugenio Giani.

“Nell’incontro, che probabilmente faremo lunedì, cercheremo di mettere d’accordo un po’ tutti gli aspetti strutturali ed importanti dell’azione di governo: il bilancio, le politiche infrastrutturali, culturali, le politiche che riguardano le emergenze sanitarie, insomma contenuti e programmi”, ha spiegato il governatore toscano.

“La nostra alleanza – ha aggiunto Giani – ha come base il fare e quindi devo dire che sotto questo aspetto io sono molto contento perché non sono tirato in ballo per le questioni che riguardano le nomine ma sono sollecitato sulle varie questioni di programma che rendono questa maggioranza fattiva nell’interesse dei cittadini toscani”.

Rispondendo a chi gli chiedeva se tra gli argomenti del tavolo ci fosse anche la nomina di un Sottosegretario alla Presidenza della Regione, Giani ha replicato “no, onestamente manca ancora la legge che ne preveda le caratteristiche strutturali”.