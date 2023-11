SIENA – Otto bandiniani che oggi, nei loro rispettivi ambiti lavorativi, culturali, solidali e sociali, si sono contraddistinti nella città di Siena per particolari meriti. Saranno consegnati sabato 18 novembre al Teatro dei Rinnovati (inizio ore 10.30) i diplomi emeriti nel corso del Bandini d’Oro, cerimonia con cui l’istituto d’istruzione superiore Sallustio Bandini consegna i diplomi per chi ha terminato gli studi nell’anno scolastico 2022/2023.

I riconoscimenti attribuiti dal comitato tecnico scientifico presieduto dal dirigente scolastico Alfredo Stefanelli, per questo 2023, sono stati assegnati a Maurizio Neri, bandiniano da tre generazioni, per l’impegno sociale e umanitario ad Annalisa Pocci, per le capacità imprenditoriali sul territorio a Riccardo Cerpi e Angelo Kostandini, mentre nella categoria giornalismo e informazione a Simona Sassetti e Augusto Mattioli; infine, per meriti sportivi, divulgazione e promozione dello sport a Fabio Bruttini e come docente a Marina Falini.

“Ogni anno la cerimonia di consegna dei diplomi – sottolinea il dirigente scolastico Alfredo Stefanelli – rappresenta un momento di condivisione per tutto il nostro istituto. Da due anni, con la decisione di conferire i diplomi d’oro, abbiamo voluto aprirci ancora di più alla città con l’obiettivo di riconoscere il valore formativo del nostro percorso di studi andando ad individuare dei bandiniani che hanno saputo restituire valore alla città e al territorio, ciascuno nei propri ambiti di competenza”.

Alla cerimonia, realizzata con il patrocinio del Comune di Siena, interverranno e porteranno il loro saluto anche il Cardinale e arcivescovo della diocesi di Siena, Colle di Val d’Elsa e Montalcino Augusto Paolo Lojudice, l’assessore all’istruzione del Comune di Siena Lorenzo Lorè e la dirigente scolastica provinciale Renata Mentasti, Paolo Ridolfi presidente Coni Siena. Sul palco dei Rinnovati anche il concerto Nebojša Jovan Živkovic´ Trio per uno, per tre strumenti a percussione Allievi Conservatorio “R. Franci” Jacopo Chitarrai, Bartolomeo Bertini, Leonardo Balucani Maestro Federico Poli.

Un appuntamento che per il Bandini è un ormai ricorrente ed istituzionalizzato e che si concluderà con la consegna dei diplomi agli studenti che si sono diplomati nei diversi indirizzi nel corso dell’anno scolastico 2022/2023.