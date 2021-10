SIENA – Quindici eventi dal 22 novembre al 7 maggio nel cartellone della ‘Micat In Vertice 2021-2022’, 99ª edizione, dell’Accademia Chigiana;

tra gli ospiti, star mondiali della musica, come il violinista Salvatore Accardo, il baritono Luca Salsi, il Trio di Parma, il pianista Alessandro Stella, Stefano Battaglia con l’ensemble Tabula Rasam il giovanissimo talento chigiano Ettore Pagano; quattro orchestre; le proposte più innovative ‘Who’s afraid of Baroque?’, di Vincenzo Capezzuto e Soqquadro Italiano, uno degli ensemble barocchi più originali; e Bad boys, produzione multimediale dell’Accademia Chigiana.

Questa stagione è doppiamente speciale: alla vigilia dei festeggiamenti per il centenario nel 2023, celebra l’attesa ripresa degli spettacoli invernali in presenza dopo il lungo lockdown che ha impedito il regolare svolgimento delle due stagioni precedenti.

«La 99ª ‘Micat In Vertice’ – ha detto il presidente dell’Accademia Chigiana Carlo Rossi alla presentazione a Palazzo Chigi Saracini – si impone come riferimento nel panorama musicale: per le sue radici profonde e per l’alto livello della proposta. Dopo le limitazioni e i sacrifici della stagione passata, segna il rilancio delle attività invernali in presenza e rinnova la fiducia per un vero ritorno alla normalità. La grande capacità dimostrata dalla Chigiana nei mesi di normative stringenti; il successo del Chigiana International Festival & Summer Academy 2021, e un cartellone ricco di appuntamenti e interpreti di altissimo livello, confermano la capacità dell’Istituzione chigiana di coniugare il meglio della propria tradizione e lo sguardo aperto verso il futuro».

«Il concerto inaugurale della 99ª Micat in Vertice, una delle stagioni di concerti più antiche d’Italia – ha osservato il direttore artistico Nicola Sani –, con una grande compagine sinfonica come la Filarmonica Arturo Toscanini, per la prima volta ospite dell’Accademia, è motivo di grande entusiasmo e fiducia nel ritorno a una normalità con la possibilità di tornare a vivere in pieno la dimensione sociale degli eventi musicali. Il concerto d’inaugurazione, per la tradizionale ricorrenza di Santa Cecilia, anche grazie al sovrintendente e direttore artistico della Fondazione Toscanini di Parma Alberto Triola, conferma l’impegno della Chigiana per i giovani talenti e per il loro avvio alla carriera. E sempre all’insegna della sinergia fra le manifestazioni dell’Accademia, le attività dei corsi estivi di alto perfezionamento e il Chigiana International Festival, autentico laboratorio di produzione, innovazione e creatività».

Dopo il grande concerto in Piazza del Campo di quest’estate, la collaborazione della Chigiana con il Comune si rafforza con un sempre maggiore coinvolgimento della comunità cittadina nelle attività concertistiche dell’Accademia.

«Sono orgogliosa di partecipare a questa rinascita culturale e artistica, con l’Accademia Chigiana che, superati i criticismi del Covid, offre la possibilità – ha spiegato l’assessore alla cultura del Comune Sara Pugliese – di vivere e apprezzare la musica classica dal vivo, in presenza. Tutto questo grazie ad un cartellone di eventi costruito grazie alla sinergia di tutte le parti coinvolte e a un forte legame con la città e con il Comune di Siena. Rinnovo l’invito a tornare a teatro, a vivere di cultura: lo dobbiamo a un città universalmente riconosciuta per il suo notevole patrimonio storico e artistico».

«Grazie alla collaborazione con il Comune di Siena – ha sottolineato Sani – la maggior parte dei concerti della Stagione si terrà quest’anno nei due principali teatri della città, il Teatro dei Rinnovati e il Teatro dei Rozzi. La 99ª Stagione Micat in Vertice, in vista del prestigioso traguardo del centenario, – conclude Sani – presenta un cartellone del più alto standing internazionale. L’offerta si apre alla pluralità delle proposte musicali, dal barocco alle innovazioni multimediali, con la presenza di straordinari interpreti, giovani talenti e di formazioni strumentali che arricchiranno l’offerta culturale di Siena, esempio eccellente di città che oltre alle bellezze artistiche e architettoniche costituisce un palcoscenico di livello internazionale per la grande musica e le arti performative».

«Dopo le difficoltà affrontate nelle ultime due stagioni – ha commentato il direttore amministrativo Angelo Armiento– il cartellone 2021-2022 offrirà al pubblico delle magnifiche occasioni per tornare a vivere la grande musica classica in totale sicurezza. Per consentire la partecipazione di un ampio numero di spettatori e nel pieno rispetto delle norme sanitarie, anche quest’anno proporremo diverse offerte speciali per abbonati, giovani e studenti, in modo da facilitare ulteriormente la possibilità di assistere agli spettacoli dal vivo. Un’occasione per riappropriarsi di quegli spazi di socialità che ritengo indispensabili e insostituibili per formare una vera comunità».

Le attività della Stagione Micat in Vertice saranno diffuse anche attraverso la piattaforma multimediale ‘Chigiana Digital’, l’ampia comunicazione avviata dall’Accademia tramite la rete e i social network (www.chigiana.org).

IL CARTELLONE

Stagione 2021/2022 – Tra gli eventi più rilevanti della Stagione spicca, il 3 dicembre, il concerto dedicato ai festeggiamenti per l’80° compleanno del grande violinista Salvatore Accardo, profondamente legato all’Accademia Chigiana, di cui è stato prima giovanissimo allievo, appena quattordicenne, nel 1955, e docente poi, dal 1973 al 1981, e successivamente dal 2003 a oggi. Un’occasione preziosa e significativa che vedrà la partecipazione dell’Orchestra da Camera Italiana, per celebrare uno dei più grandi musicisti della nostra epoca nonché principale rappresentante e ambasciatore dell’Accademia Chigiana e della sua storia nel mondo.

Tanti ancora gli interpreti di alto standing che animeranno il cartellone: il pianista canadese Marc André Hamelin sarà protagonista di uno straordinario recital il 21 gennaio presso il Teatro dei Rozzi, con musiche di Carl Philipp Emanuel Bach, Beethoven, Prokof’ev e Skrjabin; il celebre baritono Luca Salsi sarà impegnato il 24 marzo al Teatro dei Rinnovati in una serata appassionante che festeggerà un altro anniversario: il centenario della nascita del baritono senese Ettore Bastianini (1922-1967), tra i più grandi interpreti della scena operistica di tutti tempi, caro a tutta la città di Siena. La serata vede anche la partecipazione del mezzosoprano senese Laura Polverelli, che sarà a sua volta protagonista con il pianista Alessandro Stella di una serata dedicata al Lied tra Otto e Novecento (14 gennaio). Graditissimo ritorno quello del Trio di Parma, una delle formazioni cameristiche più affermate sulla scena internazionale, formata da ex allievi della Chigiana (4 febbraio).

Il 25 febbraio, nel pieno dell’atmosfera del carnevale, serata di divertimento in chiave barocca con l’ensemble “Soqquadro Italiano”, tra le formazioni più originali del panorama musicale europeo nel genere Classical Crossover, che proporrà il suo Who’s afraid of Baroque?, insolito e divertente spaccato sulla musica e sulla cultura italiana del Seicento firmato da Claudio Borgianni e Vincenzo Capezzuto. L’11 marzo spazio a Bad boys, una nuova produzione firmata dall’Accademia Chigiana e proposta in prima assoluta, dedicata all’innovazione musicale e tecnologica e alle sue radici nel Novecento con due grandi interpreti di oggi: Manuel Zurria al flauto e Stephane Ginsburgh al pianoforte, con la regia multimediale di Tommaso Cancellieri.

Spazio anche ai giovani talenti chigiani, autentico cuore della tradizione musicale e formativa dell’Accademia Chigiana, con una serata espressione del miglior livello interpretativo dei corsi estivi di alto perfezionamento. Sul palco della 99ª Stagione MIV il 18 febbraio salirà il violoncellista Ettore Pagano, talento di sicuro avvenire, particolarmente segnalato da entrambi i docenti dei corsi di Violoncello David Geringas e Antonio Meneses e tra i più talentuosi allievi delle ultime edizioni. Il 18 marzo spazio ai giovani dell’Orchestra da Camera del Conservatorio di Milano, diretti da Pietro Mianiti, per una serata dedicata a musiche di Schubert, Schoenberg e Wagner.

Grande attesa anche per i concerti delle formazioni residenti dell’Accademia Chigiana. Il Coro della Cattedrale “Guido Chigi Saracini” sarà impegnato in tre concerti in programma il 17 dicembre in prossimità del Natale e il 14 e il 15 aprile per due programmi dedicati ai temi della Pasqua. L’Ensemble Tabula Rasa, formazione diretta da Stefano Battaglia in rapida affermazione sulla scena nazionale e internazionale in attesa della sua prima pubblicazione discografica, l’8 aprile offrirà al pubblico la sua nuova produzione “Materia”, un progetto che unisce Accademia Chigiana e Siena Jazz in un dialogo tra culture e generi musicali diversi.

Il concerto conclusivo della Micat In Vertice 2021-2022 vedrà sul palco del Teatro dei Rinnovati, sabato 7 maggio, il ritorno dell’ORT – Orchestra della Toscana, diretta da Alessandro Cadario (anch’egli ex allievo dell’Accademia Chigiana) e affiancata da uno straordinario gruppo di solisti con Lorenza Borrani al violino, Enrico Dindo al violoncello e Pietro De Maria al pianoforte, per una serata di grande intensità con la partecipazione di Giovanni Scifoni, voce recitante. In programma tre capolavori assoluti del repertorio sinfonico tra romanticismo e prima metà del Novecento: Rossiniana, suite per orchestra di Ottorino Respighi, Concerto dell’Albatro per violino, violoncello, pianoforte, voce recitante e orchestra di Giorgio Federico Ghedini e Romeo e Giulietta ouverture-fantasia di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

Info, biglietti e abbonamenti – Nello spirito di consentire il ritorno del grande pubblico ai concerti in presenza, l’Accademia contiene i prezzi di abbonamenti e biglietti. Gli abbonamenti (da 85€ a 200€) potranno essere rinnovati o prenotati dal 27 ottobre all’8 novembre. I biglietti (da 5€ a 20€) di tutti i concerti potranno essere acquistati sul sito www.chigiana.org a partire dal 15 novembre fino alle ore 18 del giorno dello spettacolo, utilizzando carte di credito dei circuiti Visa, Mastercard, oppure – con il sovrapprezzo di € 1,50 – sul portale TicketOne.it. Per il concerto d’apertura i biglietti saranno in vendita a partire dal 10 novembre.