RAPOLANO TERME – Il sipario del Teatro del Popolo di Rapolano Terme torna ad alzarsi sabato 15 gennaio alle ore 21 con ‘Il marito invisibile’, che vedrà protagoniste Maria Amelia Monti e Marina Massironi.

L’appuntamento fa parte della stagione teatrale 2021-2022 promossa da Comune e Fondazione Toscana Spettacolo onlus con la collaborazione dell’Associazione Filarmonico Drammatica di Rapolano Terme e si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid, con obbligo di Green Pass rafforzato all’ingresso e mascherina FFP2 per tutta la durata dello spettacolo. Per consentire l’accesso in sicurezza degli spettatori, il Teatro del Popolo sarà aperto dalle ore 20.45. Per maggiori informazioni e per l’acquisto dei biglietti ancora disponibili, è possibile contattare il numero 331-8181776 oppure l’indirizzo di posta elettronica teatrorapolano@gmail.com.

Lo spettacolo

Il marito invisibile porta in scena un’esilarante commedia di Edoardo Erba dedicata alla scomparsa della nostra vita di relazione a causa del Covid e delle sue conseguenze sociali e ruota attorno alle due protagoniste che, con la loro comicità, raccontano una videochat fra due amiche cinquantenni, Fiamma e Lorella, che non si vedono da tempo. Dopo i saluti e qualche chiacchiera, Lorella annuncia a sorpresa di essersi sposata e la notizia, già straordinaria vista la proverbiale sfortuna della donna con gli uomini, diventa ancora più incredibile quando Lorella rivela che il nuovo marito ha la particolarità di essere invisibile. Fiamma teme che l’isolamento abbia prodotto danni irreparabili nella mente dell’amica, ma quando cerca di aiutarla si rende conto di non aver fatto i conti con la fatale e sconcertante attrazione di tutti noi per l’invisibilità.