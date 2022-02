MARRADI – “Faremo le nostre valutazioni, esamineremo gli studi di settore, esamineremo quei pochi dati di budget sul margine operativo che ci hanno fornito” ma dopo la presentazione del paino industriale “rimangono tutte le perplessità espresse dopo l’ultimo tavolo istituzionale, e se ne aggiungono molte altre”.

Così Flai Cgil Firenze e Fai Cisl Firenze-Prato sullo stabilimento di Marradi (Firenze) di Ortofrutticola del Mugello che annunciano per il 5 febbraio una manifestazione con corteo a Marradi “a sostegno della vertenza dell’Ortofrutticola”.

“Il piano industriale presentato è sostanzialmente quello già indicato al tavolo istituzionale con qualche numero di riferimento rispetto al progetto – sottolineano i sindacati -. Senza entrare nel merito, perché un è piano industriale che chiediamo da un mese, e che solo oggi è stato parzialmente illustrato, rileviamo a caldo qualche perplessità: mancano totalmente le analisi di mercato sul Marrone Candito, prima tra le tre linee di nuova produzione, mentre i dati di mercato delle altre due linee sono dati provenienti dall’esperienza dei due imprenditori e non da studi economici di settore”. Secondo i sindacati “in due giorni, da licenziare tutti i tempi indeterminati, si passa alla piena occupazione, incrementando il costo del personale (full time equivalent) del 42%, senza che siano variati i volumi di vendita e le tipologie di prodotto. Ci hanno spiegato che questo aumento andrà a ridurre il guadagno dei due imprenditori: cosa che lascia estremamente perplessi”. Altra questione, osservano, “gli stagionali, che prima sarebbero stati occupati, a detta dei precedenti piani, per quattro mesi medi, ora sarebbero occupati per quattro mesi”. Flai Cgil e Fai Cisl si dicono “non disponibili a fare alcun atto di fede nei confronti di due soggetti di cui uno ha venduto la fabbrica appena 18 mesi fa, l’altro la voleva chiudere a fine 2021, e oggi la ricede al soggetto precedente. Il presidio permanente quindi va avanti, e sabato 5 febbraio si terrà a Marradi una manifestazione con corteo”.