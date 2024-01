FIRENZE – Il lancio della missione privata Ax-3 di Axiom Spaceè previsto alle 23.11 dal Kennedy Space Center in Florida. A guidare la navetta Dragon della SpaceX il colonnello Walter Villadei, dell’Aeronautica Militare Italiana.

A bordo, oltre ai quattro membri dell’equipaggio, ci sarà anche l’eccellenza italiana. I 14 giorni di permanenza sulla Stazione Spaziale Internazionale vedranno infatti Villadei impegnato in diversi esperimenti innovativi di aziende italiane, che spaziano dalla telemedicina all’abbigliamento aerospaziale.

Si va dalla misura in tempo reale del flusso di particelle cosmiche e della capacità di protezione offerta agli astronauti da speciali materiali sviluppati dall’azienda parmense costruttrice di automobili Dallara, all’utilizzo di un nuovo protocollo messo a punto da Mental Economy, azienda di Lucca, con il supporto di Pwc Italia, per migliorare l’efficienza neuronale di chi svolge attività stressanti.

A questi si aggiungono il progetto di Gvm Assistance, azienda di Ravenna impegnata nella sanità digitale, che prevede il monitoraggio in tempo reale dei parametri vitali di Villadei con video-consultazioni, per affinare le tecniche della telemedicina, e quello della startup marchigiana Spacewear che lavora nel settore dell’abbigliamento aerospaziale: il colonello, infatti, indosserà una speciale tuta progettata per lui, composta da un tessuto hi-tech ignifugo e super-leggero, in grado di conservare la temperatura corporea sia a riposo che sotto sforzo e dotata di sensori per il monitoraggio dello stato di salute.

“L’innovazione si basa su due elementi”, ha affermato Andrea Pontremoli, amministratore delegato di Dallara. “L’errore, perché se non posso sbagliare mi limito a quello che già conosco e quindi non faccio cose nuove, e la costrizione, cioè il fatto di avere poche risorse da utilizzare in un tempo limitato – ha proseguito -. Lo spazio possiede entrambe queste caratteristiche per costringerci ad imparare velocemente cose nuove”.