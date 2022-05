FIRENZE – Un treno che forse non ripasserà. Per l’Italia il Pnrr si sta dimostrando un’occasione unica. E la Toscana non fa eccezione. A oggi sul territorio regionale sono previsti interventi per 4 miliardi.

Lunedì prossimo sarà aperto il portale www.pnrr.toscana.it, che permetterà ai cittadini di conoscere lo stato di avanzamento dei progetti. Le risorse sono state distribuiti sulle linee di indirizzo previste dal piano: circa 388 milioni sulla prima missione, dedicata a innovazione, tecnologia, connettività e cultura; oltre 1200 sulla seconda, riferita ad ambiente e mobilità sostenibile; la terza missione, per trasporti e infrastrutture, impegna attualmente 302milioni; per la missione numero quattro, istruzione, formazione professionale avviamento al lavoro, ci sono 420 milioni; 991 milioni per la missione numero cinque che si riferisce ai piani di rigenerazione, alla lotta alle disuguaglianze anche territoriali; la missione numero sei, dedicata alla sanità ci sono 453 milioni. Gli interventi più importanti, finanziariamente parlando, riguardano i nuovi impianti per la gestioni dei rifiuti (145 progetti per 408 milioni); l’adeguamento della Toscana per le connessioni veloci (277 milioni), la tratta della tramvia che dalle Piagge va a Campi Bisenzio (222 milioni); progetti legati al Pinqua (162 per 30 interventi).

“Più che grandi infrastrutture e opere pubbliche deve avere la capacità ‘polverizzata’ di dare risposte dal più piccolo comune al comune medio fino, naturalmente, a quelli più grandi – ha affermato il presidente regionale Eugenio Giani -. Un Piano molto distribuito che, se vogliamo, risponde alla logica della Toscana diffusa superando quella della Toscana a due o tre velocità”.