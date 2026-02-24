Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – La storia del Partito Socialista Italiano attraverso le vicende nazionali e locali, senesi in particolare. Il ruolo dei socialisti per la nascita della Repubblica, i primi governi di centro sinistra negli anni Sessanta, i due governi Craxi negli anni Ottanta, ma anche le vicende del partito a Siena e provincia, tra scontri, congressi e le principali figure.

Di questo tratta il volume di Bernardo Meoni “Il Psi negli anni della Repubblica. Il caso di Siena” (Primamedia editore, Siena) che verrà presentato mercoledì 25 febbraio alla Biblioteca Archivio Calamandrei (ore 17.30, sala Bozzini, Palazzo del Capitano, piazza Grande 7, Montepulciano). Oltre all’autore interverranno Giuliano Olivieri e Luciano Garosi; modera Riccardo Garosi.

Il libro

Lo studio di Meoni per la prima volta racconta in maniera esaustiva il Partito Socialista Italiano di Siena che, dal 1944 al 1994, ha potuto contare su una solida organizzazione, una federazione e 64 sezioni su tutto il territorio provinciale, in grado di determinare le alleanze politiche per il governo della città e di esprimere quattro sindaci: Ugo Bartalini, Canzio Vannini, Mauro Barni e Vittorio Mazzoni della Stella.

Ne emerge il ritratto di un partito con saldi principi ideologici ma aperto all’innovazione, capace di adattarsi e stare al passo con i cambiamenti, di rinnovarsi, a volte reinventarsi, sempre con il fine di rispondere ai bisogni della società, dai grandi temi nazionali (le prime nazionalizzazioni, la legislazione per il lavoro, le battaglie per l’aborto) alle scelte fondamentali per una città di dimensioni medio-piccole come Siena, segnata dalla presenza di banca Monte dei Paschi, vero perno economico e politico del territorio e non solo.

Ma anche un partito in grado di selezionare la propria classe dirigente e far emergere esponenti in grado di scrivere numerose pagine di storia della città. Basato su materiale di archivio, il libro contiene interviste inedite ad alcuni protagonisti.

L’autore

L’autore Bernardo Meoni (Siena, 2002), laureato in scienze politiche a Siena con una tesi storica sul Partito Socialista Italiano. Frequenta il corso di laurea magistrale in scienze internazionali e diplomatiche presso l’Università degli Studi di Siena.

Oltre alla storia dei partiti si è occupato anche di demografia e turismo nella sua città, pubblicando un articolo nel libro “Dalla demografia storica all’intelligenza artificiale” (Lucca, 2024).

