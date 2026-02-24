Tempo lettura: 2 minuti

LUCCA – Due artiste che hanno fatto la storia del XX secolo. Due donne e due vite apparentemente lontane, ma in realtà affatto in contrapposizione: due esistenze che hanno cambiato la storia dell’arte e il cinema, con le loro opere, ma anche con le loro lotte e le loro idee.

Frida e Marilyn – Vite parallele è il titolo della mostra che si terrà a Palazzo Guinigi, Lucca, dal 26 febbraio al 2 giugno 2026: le 100 fotografie (tra cui spiccano anche le firme di Nickolas Muray e Sam Shaw) e le opere d’arte esposte racconteranno le somiglianze e le differenze tra queste due donne del Novecento.

Frida Kahlo nasce a Città del Messico nel 1907. Pittrice annoverata tra le file del surrealismo, arriverà lei stessa a dire di non riconoscersi più in quel movimento: “ho sempre dipinto la mia realtà, non i miei sogni”. La sua arte è il risultato dei suoi ideali, del suo amore per la sua patria, del suo impegno politico e, soprattutto, del suo amore per la vita.

Marilyn Monroe nasce quasi vent’anni dopo, nel 1926, a Los Angeles. Attrice, modella, cantante e produttrice cinematografica, è stata l’icona che ha cambiato per sempre il modo di vedere il cinema e le dive. Simbolo eterno della cultura pop, è stata capace di sfidare gli stereotipi di Hollywood, fondando una propria casa di produzione.

La mostra propone un viaggio alla scoperta di queste “vite parallele”, intrecciate anche da un’amicizia, o meglio un amore, in comune: quello per il fotografo Nickolas Muray, che ritrae entrambe negli scatti esposti.

Il percorso di Vite parallele scava la superficie di icone pop, per scoprire due vissuti che raccontano e abitano il loro secolo. Due donne tanto amate quanto osteggiate e falsamente idolatrate in vita, diventate simbolo senza tempo di autodeterminazione e creatività.

La mostra

Alla mostra sarà esposto anche il biglietto augurale popup più grande del mondo: dedicato a Frida Kahlo e realizzato da Furio Ceciliato di Origamo nel 2024, settantesimo anniversario della sua morte, per la raccolta di donazioni per la Christina Noble Children’s Foundation, la più importante fondazione vietnamita per l’aiuto ed il sostegno ai bambini e alle famiglie in difficoltà.

“Frida e Marilyn – Vite Parallele” è organizzata dalla Blu&Blu Network in collaborazione con Art Book Web, è inserita nel programma 2026 di ViviLucca. E’ patrocinata dal Comune di Lucca e sostenuta da ASI – Associazioni Sportive Sociali Italiane – Area Cultura e da RADIO BRUNO, emittente ufficiale della mostra.

Apertura tutti i giorni, festivi inclusi, con orario concomitante con quello della Torre Guinigi.

I biglietti avranno il costo di 12,00 euro per l’intero e di 10,00 euro per il ridotto e potranno essere acquistati online sul sito della Torre Guinigi, o direttamente presso la biglietteria della Torre Guinigi, in via Guinigi, 29.

I visitatori avranno, inoltre, la possibilità di acquistare al costo di 15,00 euro, un biglietto cumulativo che gli consentirà l’ingresso sia in mostra che alla Torre Guinigi.

Maggiori informazioni potranno essere richieste all’indirizzo email: info@blublunetwork.com o reperite sul sito www.blublunetwork.com.

